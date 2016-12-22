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﻿恆香控第二代傳人 促禁董事身份

2016-12-22 列印
　　以售賣老婆餅馳名的元朗恆香老餅家，再因管理層紛爭掀訴訟。恆香老餅家昨入稟高院，民事控告第二代傳人蔡植生及蔡植祥，要求禁制兩人繼續以董事名義行事，包括禁制他們召開董事會及代表恆香與外界訂立協議。

　　恆香要求法庭裁定，去年十月該公司與「聚豪有限公司」簽訂的特許專營權合約無效，並要求蔡植生及蔡植祥交代他們代表恆香訂定上述協議所得之利益。原告亦要求禁制蔡植生及蔡植祥批准第三者使用「恆香」的商標，並要求他們通知另外兩間公司，包括「恆香（深圳）食品進出口有限公司」及「深圳市大快樂食品加工有限公司」，停止有關侵權行動。
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