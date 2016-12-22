﻿恆香控第二代傳人 促禁董事身份

拿玻里射手梅頓斯上輪意甲收錄「大四喜」，近兩輪聯賽累積七球，笑言已為續約談判增添籌碼。這名廿九歲比利時翼鋒憑藉凌厲腳風，可望在今晚歇冬前最後一輪意甲作客撕破費倫天拿的脆弱防線，領軍全取三分過聖誕。（TVB網絡電視303頻道周五凌晨3:45直播） 上輪聯賽拿玻里主場5:3擊退拖連奴，前鋒梅頓斯包辦四球助球隊近四場各賽事全勝。這名比利時翼鋒近兩輪轟入七球，成為自七四年後首位在意甲連續兩輪攻入三球或以上的球員。此子笑言其火熱狀態已為續約添籌碼︰「我還未跟球隊洽談續約，但我認為近期的表現，值得在薪酬上多加幾個『零』。」 紫百合強勢告終 至於費倫天拿上輪聯賽作客1:3不敵拉素...

2016-12-22