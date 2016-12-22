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﻿有多次案底 男子涉性侵14歲童被捕

2016-12-22 列印
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　　有孌童癖及風化案底的男子，甫出獄半年涉再犯，透過網絡認識十四歲男學生發生性行為後，威脅男生將自拍裸體照片放上網，學校社工發現報警，該司機涉嫌與未成年男童肛交，昨晨在粉嶺住所被捕（見圖）。

　　被捕疑犯姓羅，二十九歲，曾任職飲食集團司機。據悉他有多次案底，今年六月初才出獄。消息稱，疑犯出獄後，透過交友網站結識十四歲中三男生，今年九月至十月期間，多次在男生的家中發生性行為。其後將事主祼照放上網，早前被學校社工發現報警。觀塘警區重案組跟進調查，昨晨八時掩至其華明邨住所，以涉嫌與十六歲以下男童作出同性肛交拘捕羅。
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