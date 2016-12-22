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﻿立會通過無約束議案 促續提供「N無津貼」

2016-12-22 列印
　　關愛基金早前計劃，取消俗稱「N無人士」的「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」，多名議員表示關注，擔心一旦取消津貼，將影響「N無人士」的生活。立法會民政事務委員會昨日最終通過由張超雄議員提出的無約束力動議，在未有其他代替措施前繼續提供「N無津貼」。

　　關愛基金專責小組主席羅致光表示，「N無津貼」的設立原意是當《財政預算案》推出的紓困措施未能惠及他們時，用來處理當中的差異，不是要解決「N無人士」的生活困境。而《預算案》已縮減代繳公屋租金的措施，公屋住戶可能覺得不公平，因此計劃取消有關津貼，如果要為他們提供額外津貼，要另外設一個項目。
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