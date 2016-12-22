﻿業界指損失十億 不排除提覆核

港府擬定五年之內要落實禁止象牙貿易，並以有足夠寬限期為由，不會向業界提供賠償。象牙業界批評政府決定不公，令業界造成數以十億的損失，又質疑五年寬限期，是否能夠售罄存貨，表明不排除會提出司法覆核。



港九象牙商會會長蘇志強認為，因害怕有不法商人走私象牙而全面禁售，並不公平，而且每件象牙工藝品的價值不同，難以預料五年內可否完全銷售手上的象牙。他又稱，他不介意港府禁止貿易象牙，但需作賠償。



象牙世家負責人朱先生指，政府在無諮詢業界下行動並不公平，直指政府將業界上的存貨「軍票化」，他指政府明知有意修例，反問為何今年仍然讓業界入口象牙。業界又稱，一直有就相關事宜去信漁護署，但均不獲回覆，令他們倍感無奈，因此正考慮約見漁護署署長商討賠償，不排除會提出司法覆核。