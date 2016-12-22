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日報新聞 > 港聞

﻿幼園18童上呼吸道感染

2016-12-22 列印
　　衞生防護中心公佈，正調查葵涌一間幼兒園爆發的一宗腺病毒上呼吸道感染個案，共十八名二至五歲學童，以及兩名女職員受影響，他們自上月六日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵，其中十八人已經求醫，一人入醫院接受治理後已出院，全部情況穩定。該校正接受醫學監察。

　　中心發言人呼籲市民提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。
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