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﻿電影資料館六片賀新歲

2016-12-22 列印
        農曆新年將至，在送猴迎雞之際，康文署香港電影資料館將推出賀歲節目「財源滾滾．雞咁腳來！」，精選六套賀年電影，包括改編自傳統戲曲《花田錯》的《龍鳳喜迎春》（一九五九年）、梁醒波與譚蘭卿主演的《喜臨門》（一九五八年），於一月二十一日至二月十日在資料館電影院放映。所有影片均為粵語，不設字幕，門票四十五元，現於城市售票網發售。
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