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﻿工展會口才小姐誕生

2016-12-22 列印
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　　第五十一屆工展會剛於本周日（十八日）選出「最佳口才獎」得主，由代表威馬企業有限公司的七號佳麗張欣欣（見圖）奪得。另外，工展會將於本周六（二十四日）起一連七天推出第三期「壓軸優惠跨除夕」購物優惠，部份產品低至一五折發售，展期將於明年一月二日結束。
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