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﻿灣仔書展下月舉行十元有交易

2016-12-22 列印
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　　所謂「書到用時方恨少」，多讀書可以增廣見聞及修養。二○一七年首個大型書展「灣仔書展──閱讀在銅鑼灣」將於一月七至八日在銅鑼灣東角道、記利佐治街、白沙道及利園山道行人專用區舉行，共三十六家出版社參與，設有六十一個攤位​，書籍類別眾多（見圖），涵蓋小說、旅遊、文史哲、兒童讀物等，場內藏書高達二十二萬冊，均以特價發售，部份甚至低於十元、二十元。大會今年更特別舉辦攝影比賽，記錄灣仔區藝術文化魅力的一面。
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