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﻿保安聽見李峰琦叫「紀文鳳詐死」

2016-12-22 列印
　　時任港大學生會會長馮敬恩及外務副會長李峰琦今年初圍堵港大校委會會議場地，馮敬恩被控刑事恐嚇李國章及在公眾地方作出擾亂秩序行為，而李峰琦則被控阻礙公職人員執行職務，涉為阻止校委紀文鳳送院而阻礙救護員。港大保安主任昨被傳召作供，指聽到有男子大叫：「紀文鳳詐死，唔好畀佢走。」他知道該男子叫李峰琦。控方申請庭上認人，但辯方反對，裁判官今天決定是否批准在庭上進行認人手續。
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