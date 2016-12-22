﻿ 「和諧十七號」演習 模擬應對監獄事故

電影中的《監獄風雲》，往往是一幕又一幕的集體毆鬥場面。懲教署昨日在塘福懲教所舉行演習，模擬所內發生火警、挾持職員、在囚人士集體違紀行為等，藉以測試各有關單位，包括新成立的區域應變隊的應變能力。



代號「和諧十七號」的演習長達四小時，旨在檢視部門各單位在突發事故的現場指揮與信息傳遞、部門層面應變措施，參與部門包括懲教署、警務處及消防處人員，合共超過二百人。過程中，現場煙霧瀰漫，新成立的區域應變隊則穿上整齊裝備，成功處理模擬挾持人質事件。演習期間，懲教署助理署長（人力資源）伍秀慧在赤柱的中央控制中心指揮整個行動。伍秀慧表示，演習有助增強部門同事處理突發事件的應變能力，改善跨部門溝通和合作。