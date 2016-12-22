﻿泊車男遭毆斃 第二被告撤謀殺罪

剛過去的周日，一名三十五歲任職代客泊車男子，與人爭執後被多人拖至後樓梯圍毆，遭連番重擊後不支倒地昏迷，送往醫院搶救，延至周一早上不治。兩名涉案男子昨提堂，控方撤回其中一人的一項謀殺罪，另一人的控罪則改為一項傷人罪。案件押後至明年二月一日再提堂。被控傷人罪的被告獲准保釋，其間須協助警方調查。



案發後，警方追查並拘捕兩名涉案男子並控一項謀殺罪。兩人昨在九龍城法院提堂，控方表示，撒回第二被告余天浩（二十一歲）一項謀殺罪，而就第一被告徐健業（三十五歲）的控罪，則修改為一項傷人罪。第一被告准以二千元保釋，期間需協助警方調查。



控罪指，第一被告徐健業於今年十二月十八日，在九龍城太子道西四百五十二號地下，與三名其他男子非法及惡意傷害事主何昌德。