﻿十惡男女酒吧傷人刑毀

十名男女，昨在油麻地一間酒吧消遣後，疑藉故與負責人發生爭執搗亂。兇徒拿起水喉通打傷事主後，又弄毀招牌及閉路電視，然後逃去。警員到場將傷者送院，並追緝兇徒歸案。



現場為油麻地彌敦道三二八號地庫一酒吧。昨清晨五時許，十名男女在酒吧消遣後，借故與六十五歲姓何負責人爭執，隨即發難翻倒桌椅及飛擲碗碟大肆破壞。



何制止時，有人拿起水喉通向何施襲，何閃避不及頭部受傷流血。男女兇徒傷人及搗亂後，再毀壞酒吧大門及招牌，並扯脫兩部閉路電視鏡頭擲落地才逃去，五十七歲姓黃酒吧女職員報案。



警員接報到場，將傷者送院，又在附近兜截可疑人士，惜並無發現。警方將案件列作襲擊致造成實際身體傷害、刑事毀壞及不付款而離去處理，並追緝該批惡男女歸案。