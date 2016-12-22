﻿革新浸藥酒方法 調酒師炮製中式雞尾酒

「酒對我嚟講就好似朋友！」從型男調酒師張寅傑（Kit）口中說出，與《足球小將》戴志偉的名句有着異曲同工之妙，酒台上客人為調酒師恍如雜耍般的技藝喝采，但Kit坦言更加享受以酒交友。曾在歐洲多地當調酒師的他，回港後發現香港「酒精害人」等負面觀念根深柢固，繼而萌生以調酒技巧結合中藥酒，shake出一杯健康中式雞尾酒。



早前負笈英國讀書，Kit如平常留學生般到中餐館兼職賺取生活費，歐洲飲食文化中餐館通常設有酒吧，從而令他見識到調酒工作：「點解bartender咁型嘅？」



於是放工後抽時間到酒吧工作及「偷師」，當Kit有機會在客人面前調酒時，他坦言：「感覺好型，但唔係單單在於『飛飛吓』嘅動作，而係客人問你嘢時答到佢。」



四年前回流香港，他發覺本地對酒大多存有着「酒精害人」等負面觀念，他認為酗酒無疑對身體有影響，但古時酒有藥的功效，健康養生，而他亦留意到老一輩甚喜歡浸酒，但礙於知識所限，着重藥酒的功效而忽略味道，「之前飲過婆婆浸嘅菊花酒，真係好難飲，繼而令我諗到點解藥酒唔可以好飲啲呢？」Kit運用調酒知識，將不同種類的菊花如洋甘菊，配合白酒和伏特加等，降低菊花酒的苦味，又帶出清淡菊香。



感慨港人酒知識少



雖然本港飲酒的人為數不少，但Kit奇怪仍有不少人連自己飲進肚的是甚麼也不知曉，「好多人話自己飲開芝華士、VSOP，但問多句咩嚟？佢哋就唔識。」他續憶起一次「見識」有調酒師將一杯馬天尼（Martini）交給客人時，竟附上飲管，做法奇怪，令嘴唇不能感受酒精，但這些基本知識，不少調酒師及客人都未必知曉。



創校推廣調酒文化



現時Kit創立調酒學校「Spirit of Spirit」，並成為OZU Bar和Sohofama的調酒顧問，希望培訓本地調酒師以及推動酒吧文化，雖然有不少年輕人報讀，但有意成為調酒師者不多，曾有一個學生哭着說：「傑Sir我唔學喇，屋企人唔畀呀！」令他深深感到本港對酒吧文化有較負面的觀念，所以他更希望給機會，於對調酒有心，並有志將調酒作為職業的學生，到酒吧實習，真正接觸這個行業：「做調酒師唔係別人眼中搖幾搖！」



「有酒有朋友！」是Kit從多年調酒生涯所得，他認為，酒是一個好媒介讓客人進而為朋友，若然有客人來到，不需看菜單說：「Kit調杯嘢畀我」，這一份信任便是一種醉入心的滿足感。



記者：鍾文彪 攝影：陳鐵剛