﻿本少利大 一轉可賺十萬 內地船垃圾倒落海禍港

「進口」垃圾



海洋垃圾湧現，香港水域慘淪為「垃圾港」，港府日前首次承認垃圾源自內地垃圾船。據悉，內地垃圾船為集團式經營，部份來自江門一帶，主力運載內地政府不受理的塑膠物料。有漁民反映，南中國海一帶每周至少發現兩次內地內河船非法傾倒垃圾，船隻用鏟泥車將垃圾倒入海，處理成本比送往堆填區低五成。有行內人更解釋，內地經濟差，航運市場競爭激烈，部份行家只好違規轉型垃圾船，以五百噸位船計，一轉至少可賺一萬多元人民幣。



內地跨境傾倒垃圾情況猖獗，有「垃圾船」更被發現在距離大嶼山四十公里的萬山群島非法傾倒垃圾，港府承認海洋垃圾湧入本港海灘，源於內地垃圾船違規傾倒。有回收業老行尊透露，內地發展急速，其堆填區飽和情況比香港更嚴重，深廣鐵路沿線的工廠旁邊，更已出現了一座座「垃圾山」，只好光顧運輸商處理，結果衍生大量垃圾船違規賺錢。



堆填區逼爆衍生違法生意



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指出，內地工廠擔心「垃圾山」倒塌，只能光顧運輸商運走大批垃圾，「只要無發生意外就不會問垃圾如何處理。」他續說，運走一車三至五噸的垃圾來計，垃圾處理或運輸商最終可賺取約一千元。反觀用船運送垃圾，比陸路運輸成本大減五成，每次出海最多能多賺逾十萬元。



有熟悉行情的船主亦認同，垃圾船利潤可觀，因此「聽到其他行家說垃圾船好賺，便一窩蜂去做。」除東莞以外，江門一帶也非常活躍，而且他們集中深夜行動，走內河航道，令內地及本港政府均難以監管。



國際漁業聯盟主席楊潤光亦知悉，部份垃圾船來自江門一帶，因內地政府不再容許業界回收廢塑膠，令膠樽膠袋頓成垃圾，內地有商家索性把廢塑膠丟到海裏，減省處理成本。



集團式經營 多半夜出動



香港漁業聯盟代理主席姜紹輝直言，不少內地垃圾船其實就是內河船，主要在固定的碼頭集團式操作，由貨車運送垃圾上船，再以帆布覆蓋，然後大規模循水路傾倒，部份船更一轉賺八至十萬元。但為避過追查，垃圾處理或運輸商會選擇水流流出外海或香港時才非法傾倒，由於中港兩地通報機制有多重行政關卡，不法商人認定通報大多滯後，最終無法拉人，令本港水域成為飄流垃圾的重災區。



今年七至八月，大量垃圾從內地水域吹至本港。港九漁民聯誼會副理事長霍家輝指，這兩個月來，每周都有漁民發現內河船，至少兩次在半夜十二時至凌晨三時期間，於南中國海、萬山群島一帶傾倒垃圾。他稱到了打風日子，非法傾倒更見猖獗。