﻿網上瘋傳掀恐慌 自編自演「禁室培慾」 吹水男被捕

網民作古仔作出禍！一名二十二歲男子在網上討論區虛構「禁室培慾」，圖文並茂地聲稱不滿早前約會的「出租女友」拒絕提供性服務及拍淫照，於是以手銬及鐵鏈將其鎖起，禁錮凌辱。帖文短短六日內被瘋傳，掀起恐慌，多名網民先後報警救人。警方調查後證實，被虐少女是發帖者的真女友，自願擔當「模特兒」拍照，並拘捕發帖青年，他涉嫌有犯罪或不誠實意圖而取用電腦及浪費警力。



該名網民本月十五日在網上討論區發帖，聲稱自己早前約會一名「出租女友」，「使咗好多錢」，但對方卻不願提供性服務或拍淫照，於是憤而將該女子「起底」，恐脅女方到其家中留宿，否則會把她做「出租女友」一事告知學校及父母，女方最後就範。



涉不誠實使用電腦



帖中附有多張少女被鐵鏈及手銬鎖着的照片，似被人禁錮凌辱。帖文指「用鐵鏈好似畜生一樣鎖住佢條頸再反鎖佢手腳」，又形容相中少女「係咁喊又踢被又發晒脾氣」。「今晚畀（俾）我玩到死都唔抵可憐。」發帖者又稱：「本身佢就無預要畀（俾）人咁玩，只係以為食下飯行下街就有輕鬆錢。」



雖然帖文開首寫有「頭盔：此post內容純屬虛構」的字句，但該帖卻在網上瘋傳，六日內引起大批網民恐慌，有人擔心少女安危，先後報警求助。



發帖者疑見事件鬧大，隨即刪去原文內容，又再留言批評網民報警，指「同女朋友玩開呢味上嚟看圖作甜故」，他更囂張地說：「咪報警睇下搵唔搵到果（嗰）位所謂 『受害人』。」



網民報案 警揭貪玩作假



警方指，前日接獲多宗報案，懷疑少女遭襲擊及非法禁錮，警方網絡安全及科技罪案調查科展開調查，前晚七時許採取行動，在長沙灣拘捕一名二十二歲姓賴男子，涉嫌有犯罪或不誠實意圖而取用電腦及浪費警力。



據悉，被捕男子報稱在圖書館工作，並無案底，有人承認一時貪玩在討論區作古仔，詎料闖出禍來，相中少女是其女友，正就讀大學一年級。



執業大律師陸偉雄指，即使網民在杜撰故事前聲明內容純屬虛構，但行為本身仍屬「不誠實使用電腦」，惟未知該舉動背後有否其他目的，認為警方應跟進事件。據《刑事罪行條例》第二百章第一百六十一條，任何人發放惡意虛假訊息，或干犯「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪，最高可被判監五年。