﻿墮海案峰迴路轉 「盲亨」愛女亡男友涉誤殺

車神「盲亨」愛女離奇浮屍碧海案峰迴路轉，警方深入調查後，懷疑被捕女事主姓林男友口供有疑點，得悉案發日女事主曾經呼救，不排除發生爭執時墮海，並非有人供稱跳海殉情。警方昨天押疑犯返回現場重組案情，以及搜索證物後，晚上落案控告誤殺罪。



盲亨愛女墮海謎團解開，案中被捕女事主的二十歲姓林疑犯有黑幫背景，有訛騙、偷竊及縱火等案底，與父親兩年前遷入青衣長康邨。林為盲亨十六歲女兒詹詠嵐男友，警方昨晚落案控以一項誤殺罪，今日在荃灣裁判法院提堂。



街坊聽聞有人呼救



消息稱，今年十月，林涉與未成年少女發生性行為被捕後，詹女不滿提出分手。本月十一日，她在林家中留宿，翌日凌晨雙雙在青衣墮海，詹詠嵐失蹤；林獲救送院後一直隱瞞與詠嵐同跳海之事，訛稱跳海檢拾跌落海手機。



兩日後，詹家人報案稱詠嵐失蹤，至上周四詠嵐屍浮荃灣碼頭，葵青警區重案組接手調查，發現林與案有關，在其留醫的葵涌醫院將他拘捕。事發時，有街坊聽聞詠嵐呼救，警方不排除她在爭執時墮海，並非有人供稱跳海殉情。



昨上午十時許，警方將林押返現場重組案情前，逾五十軍便裝人員預先到達多個現場部署封路，包括林的青楊樓住所、他與女死者留連的五樓平台、青衣南橋底海濱花園及墮海的長環街海濱。



一小時後，林被蒙頭及腰纏鐵鏈押到住所對開平台，講述當晚與詠嵐一起的情況，沿途有探員攝錄存證。稍後，他被押返其住所，逗留半小時離開，乘車到青衣南橋底花園。



下午一時十五分，林被押到長環街海邊講述墮海經過，僅逗留二十分鐘便離去。警方水鬼隊十多人分乘三艘小艇，在長環街對開二百米海底搜尋證物，包括林所謂手機跌落海的位置，但無發現。