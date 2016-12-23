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﻿下周轉冷 除夕僅14度

2016-12-23 列印
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　　除夕夜市民可能會外出參與倒數活動，不過要多穿衣服了。天文台指，因為一股強烈的東北季候風下周中期到港，天氣轉冷，最低跌至十二度。除夕日天氣亦相當清涼，亦只有十四至十八度。另外天文台指有一熱帶氣旋「洛坦」生成，預計移向菲律賓中部，對本港影響極微。

　　天文台科學主任何宇恆指，一股強烈東北季候風補充會在下周中期影響華南沿岸，下周天氣多雲及有幾陣雨。天文台預計下周三（二十八日）氣溫會跌至十二至十五度，屆時或有機會發出首個寒冷天氣警告，而且除夕日氣溫亦只有十四至十八度，市民外出狂歡應多添衣服。
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