﻿大量出血現併發症 伊院再被揭有產婦死亡

伊利沙伯醫院繼早前公佈一名懷孕女警，於十月生產後大量出血死亡後，再有同類個案發生。一名產婦上月底分娩後大量出血，並出現「彌散性血管內凝血併發症」，要緊急切除子宮，期間心臟曾停頓逾一小時，兩日後不治，個案已交死因庭跟進。其丈夫要求醫院清楚交代原因，為太太討回公道。



鍾先生三十三歲的妻子，於上月二十八日作動入住伊院，他引述醫生指，胎兒當時心跳較慢，需要打催生針，但七小時後，其太太的子宮頸口仍然維持在零度，一小時後子宮頸口開至六度，醫生遂以吸盤為嬰兒催生。



切除子宮 心臟停頓句鐘



鍾太產後子宮大量出血，要進行緊急切除子宮手術。手術進行逾十小時，期間醫生三度向鍾先生說，鍾太心跳曾經停頓，最長一次停頓了一小時，腦部壞死。手術完成後，鍾太在深切治療部留醫，至同月三十日凌晨離世。



鍾生說，留意到醫院前日交代一宗產婦死亡事故，與其妻的情況相似，故要求院方徹查事件。



院方回覆，醫生以「真空吸引」方法協助事主生產後，嬰兒於當晚出世，但事主子宮出血及血壓低，醫生為她急救和輸血，並為她進行剖腹檢查子宮，確診出現「彌散性血管內凝血併發症」，以致嚴重出血；而進行子宮切除手術時，事主心臟一度停頓。



院方又稱，已將個案已通報醫管局，將個案交死因裁判官跟進，並成立調查委員會調查原因，院方會繼續與其家屬保持溝通，並提供一切所需協助。



婦產科專科醫生靳嘉仁表示，產後大量出血而死亡的比率，在十萬人中約有零點四至零點五人，形容情況罕見，又稱若產婦子宮出血，醫生一般會用藥物，或用手按壓子宮止血，甚至紮着子宮的供血管，倘若沒效才會切除子宮。



食物及衞生局局長高永文對事件表示非常關注，已提醒醫管局加強員工培訓，並指根據醫管局數字，○七年至一五年，有十一宗產婦死亡事故，認為香港婦產科水平高。



