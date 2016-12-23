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﻿慶回歸20周年　港再展出故宮國寶

2016-12-23 列印
　　身在北京的特首梁振英及政務司司長林鄭月娥，今日出席故宮博物院的活動。據悉，香港明年回歸二十周年，故宮將再度在本港展出國寶級珍品，二人會一同出席簽署合作協議儀式。

　　香港回歸十周年時，故宮博物院曾借出《清明上河圖》到香港展出，大受歡迎。據悉，故宮將於明年再次與香港合作，展出國寶級珍品，而且規模更大。梁振英和林鄭月娥今日將出席簽署合作協議的儀式。

　　另外，梁振英昨早拜會發改委主任徐紹史。徐紹史感謝特區政府支持「一帶一路」及港珠澳大橋發展；梁振英則稱，香港經濟與國家發展分不開，形容香港社會對「一帶一路」反應正面，期望能與發改委討論相關議題，令香港配合國家的重大倡議。
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