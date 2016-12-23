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﻿襪裏有「禮」 網民：聖誕老人送黃蜂

2016-12-23 列印
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　　不少人也曾經試過昆蟲入屋，有網民分享一次驚嚇事件，指在屋內打開一隻襪時，內裏竟赫然飛出一隻黃蜂，有網民笑稱，或許是聖誕老人送來的禮物。

　　網民Motherkan Li昨在facebook群組「馬鞍山之友」撰文，稱自己住在馬鞍山「嵐岸」屋苑，日前在屋內打開一隻襪時，內裏竟赫然飛出一隻黃蜂。上傳者表示，自己不忍殺死牠，故將之趕出露台了事。他事後又謂：「如果我無打開隻襪，直接著落隻腳度，會點？」有網民抵死回應會「舒服到震」。另有留言指，或者因應聖誕臨近，「聖誕老人入咗隻蜜蜂」，亦有人指分享自己的類似經歷，「摷衫摷到隻夾扁咗嘅黃蜂……」更有網民報稱，曾經遇松鼠、蝙蝠等罕見動物入屋。
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