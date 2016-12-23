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﻿「守護公義基金」為四議員眾籌訴訟費

2016-12-23 列印
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　　政府早前入稟提出司法覆核，要求取消梁國雄、姚松炎、羅冠聰及劉小麗（見圖）的立法會議員資格。民主動力召集人鄭宇碩、佔中發起人陳健民及朱耀明，昨日宣佈成立「守護公義基金」，為四人籌募資金應付訟費，首階段目標籌五百萬元。

　　基金會透過街站、網上眾籌，以及向商界和專業人士募捐，並已取得教協支持開設捐款戶口。基金發言人陳健民表示，四名議員的宣誓已被立法會主席接納為有效，亦已履行其職務一段時間，認為特首梁振英以公權力挑戰他們的議員資格，屬踐踏立法會的權力，干擾立法會的運作，更形容這是對四位議員的政治迫害。陳健民續指，由於訴訟涉及以百萬元計的經費，議員一旦敗訴，隨時因為要承擔龐大的堂費而破產。

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