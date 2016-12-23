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  • 2016年12月23日 星期五
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﻿美股中段跌38點

2016-12-23 列印
　　美國周四股市走軟，杜指中段報一九九○二點，跌三十八點；納指則報五四四六點，跌二十四點。滙控美國預託證券價格中段見六十二點九一港元，升零點四六港元；中移動美國預託證券價格則見八十一點九六港元，跌零點五六港元。紐約期金中段報每盎司一千一百三十二點九美元，跌零點三美元。
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