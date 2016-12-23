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日報新聞 > 港聞

﻿梁天琦《大公》記者涉打架被控

2016-12-23 列印
　　警方拘捕本土民主前線成員梁天琦，以及《大公報》一名姓盧記者，指兩人在今年八月在港鐵太古城站公眾地方打架。

  日前，梁天琦被警方拘捕時，他錄取口供後拒絕保釋獲警方釋放，沒有落案起訴。警方事後向律政司取得指示後，昨日連同被捕《大公報》記者一同落案控告，今日將在東區裁判法院提堂。
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