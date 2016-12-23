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﻿私家車撼巴士 女乘客受傷被困

2016-12-23 列印
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　　一輛私家車昨早沿大埔道往九龍方向行駛時，疑天雨路滑失控越線與一輛九巴相撞。巴士在意外中剷上行人路；私家車則嚴重損毀（見圖），消防到場救出被困女乘客。她連同司機及三名巴士輕傷乘客一併送院。

　　昨清晨七時許，一名姓周男司機（六十五歲）載同葉姓女乘客（四十歲），駕駛私家車沿大埔道往九龍方向駛至郝德傑道交界時，私家車疑因跣胎失控越線，迎頭撞及對面線一輛九巴，巴士撞車後剷上行人路，車上三名女乘客輕傷。私家車則撞至嚴重損毀，女乘客被困車中，報警後由消防救出，連同司機及三名輕傷巴士乘客送院，治療後無大礙。

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