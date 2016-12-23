 Advertisement
  • 2016年12月23日 星期五
  • 19º
  • 76%
熱門： 盲亨陳敏之肛交岑麗香休班警

日報新聞 > 港聞

﻿500磅鐵板 壓死五金店少東

2016-12-23 列印
        鰂魚涌芬尼街一間五金店發生嚴重意外，昨晚約八時，年約八旬東主返回店舖時，發現其年約五十歲兒子昏迷地上，頭部被一塊面積約六平方呎，重約五百磅重金屬鐵板壓着報警，救護員到場證實事主已死亡，毋須送院。警員初步調查後，相信案件無可疑，案件列屍體發現處理，事後將屍體移送殮房，法醫官稍後剖屍確定死因。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd