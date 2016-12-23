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日報新聞 > 港聞

﻿文員六度侵犯印傭賠56萬囚七年

2016-12-23 列印
　　報稱是貨倉文員的三十三歲男子，五年前在胞兄寓所六度侵犯來港不足一個月的印傭，其中一次更將她強姦，早前被裁定罪成，判囚七年半。印傭事主早前入稟向他索償，區域法院法官昨裁定被告須向原訴賠償未計稅項共五十六萬二千多元。

　　被告霍家證沒有律師代表，對原訴提出的賠償金額沒有異議，故被裁定須向原訴賠償有關款項。暫委法官鄭麗珊稱讚原訴十分堅強，並寄語她可在港獲得新僱主聘用。
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