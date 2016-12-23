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﻿爛賭牙科女助理偷十萬診金囚半年

2016-12-23 列印
　　一名在仁濟醫院牙科診所任職十六年的女助理，因嗜賭欠債，今年五至七月偷取院方診金合共逾十萬九千元，最終東窗事發。女助理朱美娜（三十九歲）昨在九龍城裁判法院承認盜竊罪，被判入獄六個月。

　　辯方律師求情指，被告因欠下二十萬元卡數和賭債而犯案，已感到後悔，承諾不會再犯，願意以半年時間賠償，但控方指十萬九千元的數額，超出裁判法院頒令的權限，裁判官稱若只頒令賠十萬元是否可行，惟控方拒絕，被告最終毋須作出任何賠償。
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