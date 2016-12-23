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﻿兩漢爭執利刀割頸一死

2016-12-23 列印
　黃大仙發生兇殺案，兩名有積怨男鄰居，因故在住所大堂相遇爭執，雙方吵至激烈時，有人取出利刀插傷對方頸部，當場血流如注昏迷地上。警員到場將傷者送院，惜抵院搶救無效。警方將案件列作兇殺及追緝兇徒歸案。

        死者姓辛（四十九歲），居住現場黃大仙下邨龍慧樓一單位，在逃疑兇姓黃（五十三歲），與死者住同一大廈，但不同層。據悉，兩人早有積怨。昨晚七時許，辛及黃在住所大廈電梯大堂狹路相逢，並因故爭執。雙方爭執激烈時，有人拿起一把長四吋利刀刺傷辛的頸部，疑刺穿大動脈，當場血流如注重傷倒地昏迷。

        有街坊見有人受傷報警，警員到場，救護員為傷者急救及送院，惜送抵院後返魂乏術。警員封鎖現場電梯大堂調查，並翻看閉路電視追緝兇徒。

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