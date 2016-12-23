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﻿外籍男住所浴室猝死

2016-12-23 列印
■警員封鎖現場調查，相信案件無可疑。
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　　一名外籍男子，昨日被女友發現昏迷旺角住所浴室內報警。警員及救護員到場，檢驗後證實事主已死亡，毋須送院。警員初步調查後相信案件無可疑，但真正死因，有待稍後法醫官剖屍後確定。

　　現場為奶路臣街三十八號麥花臣匯一單位，居有一名五十歲外籍男子GUIDO，以及其三十七歲姓朱女友。昨清晨五時許，其女友起牀見事主已起牀，初時不以為意，其後發現他昏迷浴室內，大驚下報警求助。

        警員及救護員到場，檢驗後證實事主已氣絕身亡。警員封鎖現場調查，現場未發現有打鬥及掙扎痕跡，不排除有人病發或跌倒失救致死，案件並無可疑，召仵工將屍體舁送殮房，稍後安排法醫官剖屍確定死因。
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