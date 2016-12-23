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日報新聞 > 港聞

﻿涉轉交謀殺案機密資料　兩警准保釋

2016-12-23 列印
■三名被告獲准保釋。
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　　男刀手前年在尖沙咀斬人反被黑幫斬死，警署警長葉國良（五十歲）及警員李潤福（四十七歲）涉嫌收取金錢報酬，將謀殺案機密資料外洩給鋼鐵工程商人洪偉明（四十六歲），雙方更討論有關證據，以助案中疑犯拆局。廉署起訴兩警各一項藉公職作出不當行為罪名，並起訴商人協助、教唆、慫使和促致藉公職作出不當行為罪名。

　　三名被告昨在九龍城裁判法院提堂，暫時毋須答辯，以待控方準備轉介至區域法院的文件，案件將於明年一月十九日再訊。兩警獲准以一萬元保釋，商人則以兩萬元保釋，各人不得接觸控方證人、離港前須通知廉署，以及到警署報到。

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