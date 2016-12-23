﻿鄺俊宇質疑「先破壞 後開發」 南生圍蘆葦帶燒成焦土

有「雀鳥天堂」之稱的元朗南生圍濕地，最近遭到破壞，南生圍規劃申請覆核的核心發展區附近，日前有大片木林燒毀，燒毀面積超過一個足球場，更有樹木被斬去。有立法會議員質疑火災乃涉及人為成份，已經去信警務處要求跟進事件。



立法會議員鄺俊宇表示，昨日到南生圍一帶視察，發現廢屋一帶已經變為一片焦土，而面積超過一個足球場的蘆葦帶遭燒成焦黑。涉事地方位於最具爭議的南生圍發展豪宅計劃的範圍之內，現時正進行覆核申請。鄺指，近年接二連三發生燒樹事件，而且每次手法專業及相似，因而懷疑有人「先破壞，後開發」，透過破壞土地的生態價值，提升規劃申請獲批的機會。



鄺俊宇將會去信城規會，要求跟進，同時呼籲市民繼續保護南生圍，並已去信警務處，要求跟進事件是否涉刑事成份。