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﻿無業漢兩劫的士司機囚七年

2016-12-23 列印
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　　有盜竊及爆竊案底的三十三歲無業漢，今年一月連續兩天持七吋長的利刀，搶劫兩名夜更的士司機（圖），其中一次在糾纏間用刀傷及司機的手。他第二次犯案時，將外套和手提電話遺漏在的士，最終被捕，昨在高等法院承認兩項搶劫罪。法官指他有同類案底，更於出獄後不足半年即再犯案，判監七年。

　　被告李佳榮昨在高等法院承認兩項行劫罪，兩次犯案掠走共一千四百元及兩部手機。辯方求情指，被告已感到後悔，自知無藉口解釋，亦稱無心傷害事主。法官指，的士司機夜深人靜時工作，很易成為被劫目標，案件性質嚴重。
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