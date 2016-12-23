﻿保安認出 李峰琦阻擔架離開

今年一月發生的圍堵港大校委會事件，時任港大學生會會長馮敬恩及外務副會長李峰琦，被控以刑事恐嚇等五罪，案件昨於東區裁判法院續審。港大保安主任馮志才在庭上認出李峰琦，指他案發當日按住欲接走校委紀文鳳的擔架牀，又大叫「紀文鳳詐死，唔好畀佢走」；另一名港大保安部文員亦作供指，見到李峰琦用手擋着擔架牀前進。



控方日前申請讓證人馮志才在庭上認人，昨獲裁判官批准。馮志才成功在庭上認出被告李峰琦，就是馮早前供稱於案發當日按住欲接走紀文鳳的擔架牀，又大叫「紀文鳳詐死，唔好畀佢走」的男子。



另一名證人、港大保安部一級文員鄧志成供稱，他當日原本負責在控制室觀察閉路電視情況，但當日發生圍堵事件後，被抽調協助港大校長馬斐森返回大樓，其後又奉召協助紀文鳳離開。他指，當時看見被告李峰琦用手擋着擔架牀前進，又不停大叫「唔好畀紀文鳳走」。