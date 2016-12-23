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﻿濫藥家庭兒童 被迫滯留醫院

2016-12-23 列印
　　兒童及嬰幼兒難以自理，萬一家人濫藥或受家人虐待，其支援行動更為重要。立法會兒童權利小組委員會昨日舉行公聽會，討論對濫藥家庭兒童的支援。

　　根據目前安排，若兒童出現家庭問題，家人無力照顧，可入住兒童院舍。立法會議員張超雄昨日在會上指出，截至今年六月，有六十一名有家庭問題的兒童滯留醫院，平均滯留四十二日，最長達六個月，反映兒童宿位「災難性不足」。勞工及福利局副局長蕭偉強引述數據指，現時三千四百二十七個院舍及非院舍的長期宿位，長期宿位的使用率接近八成六，緊急宿位達九成二，承認有關服務須加強改善。他指，局方會爭取資源改善服務，預計一七至一八年增加一百五十三個院舍服務名額​。
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