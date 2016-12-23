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﻿最後召集 低至66折換購大熱健康食品

2016-12-23 列印
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　　近期喺坊間引起熱議、有助強身補腎嘅「瑪卡」（又叫「秘魯人參」），《頭條日報》特別推出超筍換購價，等大家有機會一試佢嘅神奇功效！Superfood Lab百分百有機純天然秘魯瑪卡粉，含豐富維他命及抗氧化劑，有助平衡賀爾蒙系統，改善睡眠質素、增加體能及精力，不但係NO.1保健之選，而且飲用方便，用沸水沖開或加入蜜糖攪拌即可飲用！

　　另外有兩款同樣值得推介嘅健康食品，包括有機奇異籽及喜馬拉亞山粉紅海鹽，前者含豐富奧米加3脂肪酸及膳食纖維，有助排毒美肌及管理體重，係keep fit好幫手；後者可代替化學加工海鹽，蘊含多種礦物質，有助平衡體內電解質、排毒、平衡身體酸鹼度及穩定血壓，全家啱食。

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