﻿一人受查引發軒然大波 130警涉農曆年集體蛇王

澳門警隊上周爆出最大醜聞，治安警察局承認今年農曆新年間，一百三十名警員涉嫌當值期間擅離職守，現正接受內部紀律調查。事件為歷來最多公僕集體蛇王事件，有澳門警隊中人稱，一眾涉事警員違規不算嚴重，一般只會罰「扣幾日人工」，但仕途從此有極大影響。



據《東周刊》報道，今次集體「蛇王」事件其實不是很離譜，涉事警員只是提前十五分鐘下班，而接更同事也已準備好，加上當時為農曆新年，想早點回家陪家人。同類情況以往也有，不過按規矩他們的確是違規。



醜聞上周爆出後，引起社會關注。《東周刊》追查發現，事件起因涉及一名花名叫「麻辣」的警員，有人在農曆新年間不忿被上司發現當值期間睡覺，被紀律調查，憤而「攬炒」指證十九名提前下班的同袍。



聖誕節冬至偷懶恐遭殃



上級調查後的確發現違規情況，遂將事件交由司法暨紀律辦公室處理​。負責調查的警官出名鐵面無私，他盤問期間，再令涉事人等供出所有違規同袍，因此有逾百警員被供出，風波一發不可收拾。



調查後，警方再發現有部份警員在執勤期間返回警局飯堂休息。除了目前正被調查的警員外，司法暨紀律辦公室更打算擴大調查範圍，至其他警區及多個口岸的治安警，調查時間亦會推前到去年聖誕節甚至冬至，預料可能牽連更廣。



有知情人士透露，今次風波為警隊內部帶來極大震盪，現時警隊內部被白色恐怖籠罩，士氣甚低。他續指，雖然同類事件以往多只會罰「扣幾日人工」，但對警員日後升職有極大影響，更重要是同事之間的互信已摧毀。澳門公職人員協會主席、立法會議員高天賜相信，情況不是今年獨有，當局應該檢視這些行為，會否涉及長期管理疏忽，或供警員候命的地點是否環境太差​​。