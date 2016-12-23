﻿修橋工程師仿製拱頂 皇都傳奇原是美麗誤會

屹立北角近六十四年的皇都戲院，獲古諮會建議由三級歷史建築「升呢」為一級歷史建築，但《東周刊》調查後發現，這座建築由一位物料測量師及兩位內地土木工程師設計，他們拿手起橋搭路，對建築並不在行。根據規定，只有「法定古蹟」才能倖免被清拆。



繁華的北角英皇道熙來攘往，三層高的皇都戲院顯得特別搶眼，殘舊的外牆配上正門的立體浮雕，盡顯被歲月侵蝕的痕跡。該院獨特的飛拱樓頂設計，更常被形容為俄國「建構主義」的極致體現。惟據《東周刊》報道，這說法只是「美麗的誤會」。港大建築文物保護課程主任李浩然表示，當年負責設計皇都戲院的外籍工程師，名為G.W. Grey，他本身是物料測量師，只懂計算物料用量，不懂設計。因此「灰先生」另找兩位內地工程師幫忙，惟二人亦僅是只懂修橋搭路的土木工程師。



建造成本低異常耐用



李浩然估計，該兩位內地工程師參考當時美國流行的「馬氏彩虹拱橋」設計屋頂，乍看與俄國的「建構主義」有點相似，但只是巧合。他又指，戲院自一九五二年屹立至今，經歷無數風吹雨打，從沒做過大維修，結構非常扎實。三層樓面超過三萬方呎的戲院，當年只用二百五十萬元興建，更是「抵到爛」。



但戲院九七年結業後，經過多次改建，正門外牆的立體浮雕亦被風雨侵蝕得難以辨認。根據法例，只有「法定古蹟」才強制獲活化保留，皇都即使獲評為「一級建築」，業主仍有權拆卸重建。



於九二年遷入皇都商場的輝煌洋服店，老闆曾少文兩兄弟見證着西裝業跟皇都一起式微沒落。兩人對於戲院獲調升歷史建築評級，皆笑言「唔識欣賞」，惟弟弟說：「這裏只係我哋這一代人的歷史，如果有日要淘汰，評幾多級都係要淘汰，唔到我哋決定。」