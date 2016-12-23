﻿走出荒廢 區議員倡活化荒廢路段 空中墟市 西九橋上開

香港是全球交通最繁忙城市之一，政府積極建橋搭路紓緩交通擠塞，可惜部份道路規劃失當，有行車天橋建成後被閒置多年。位於柯士甸道西與雅翔道迴旋處，暗藏一截荒廢十八年的「斷橋」，當局原本預留該位置接駁橫跨西隧繳費廣場的行車天橋，可惜工程遲遲未展開。有區議員指，該橋面工程短期內不會展開，政府應考慮善用位置，甚至稍作改建，以免浪費土地資源。記者 劉樂心 攝影 郭正珊



現時本港最少有二十條閒置多年的「斷橋」，走上圓方商場外通往西九文化區的行人天橋，不難發現柯士甸道西與雅翔道迴旋處，有一段橋面凸出面積約三個籃球場大的掘頭路。負責興建橋面的土木工程拓展署發言人表示，該段接駁橋面九八年落成，用作預留將來連接橫跨西隧繳費廣場的擬議行車天橋，有關行車天橋已擬備在《西九文化區發展圖則》，並已獲核准，當西九文化區內的設施逐步落成後，屆時將按實際情況，進一步落實興建有關行車天橋。



不過，油尖旺區議員孔昭華稱，政府約四年前曾派員到區議會，講解有關西九文化區的規劃情況，但無實際講述該段「斷橋」的進一步進展。他指，政府計劃興建該行車天橋，旨在疏導進出文化區的人流，但如今大劇院的工程無以為繼，能否落成也是未知之數。孔昭華質疑：「如果車流人流沒預計的多，是否還要興建行車天橋接駁？」



橋面接駁工程 18年仍未上馬



他認為，該橋面位於市區，難以找到類似空間，既然相關工程三至五年內都不會展開，當局應考慮善用橋面位置；由於該路段位處迴旋處旁，如舉辦活動便要進行小型改建工程，包括拆去面向行人天橋的圍欄，接駁行人天橋連接該段橋面。「視乎政府有無決心去做，其實不做市集，都可以擺放盆栽，總好過丟空。」



外地有不少活用「斷橋」的例子，如紐約有一個由廢橋改造成的公園，南加州有廢橋改成的笨豬跳場地，也有建築師將意大利一段荒廢路面改建成環保住宅項目。



申地辦墟市手續繁複



近年不少基層團體爭取在各區開設墟市，荒廢的橋面或可騰出空間應付需求。基層墟市聯盟發言人趙羨婷說，活用閒置地段是好事，但難以判斷該段「斷橋」是否適合舉辦墟市。她又指，若有意租用政府某地段舉辦活動，現需向相關部門逐個查問，亦要申請多個牌照，手續繁複，過程或長達一年。



她希望政府將本港所有閒置用地，例如荒廢的天橋或隧道詳細列出，並說明是由哪個政府部門管理，讓有志舉辦活動的組織查閱及申請，認真落實墟市政策。



柯士甸道迴旋處



位置／九龍柯士甸道西與雅翔道迴旋處 面積／約三個籃球場



落成年份／1998年，預留作興建橫跨西隧的行車天橋 擬議用途／農墟、露天市集