﻿美食節1蚊筍貨 嘉年華任玩 聖誕留港消費熱

今晚平安夜，展開一連四天聖誕節假期，留港市民消費好去處多！深受歡迎的「香港冬日美食節」今日在會展開鑼，推出多款「一元美食」，包括受追捧的鮑魚。進入尾聲的維園工展會由今日起推出壓軸購物優惠。兩大主題樂園及重臨中環海濱的友邦歐陸嘉年華分別推出多項聖誕特備節目，與市民歡度佳節。



第十四屆「香港冬季購物節」及「香港冬日美食節」即日起在會展舉行，分別至二十七日及二十八日，前者新增「冬季玩具博覽」展區，有售智能電玩和益智遊戲等，以及提供專業泡泡和雜耍表演，今屆有近八百家參展商，較去年多一成五，共有一千三百多個攤位，規模之大是歷年之冠，大會預料總入場人次將較去年的一百二十一萬增長至少一成。



工展會推壓軸優惠



「香港冬日美食節」八大展區參展商各出奇謀，包括推出年年都受歡迎的一元食品，如即食鮑魚、印度拉絲雪燕、健康湯包和半熟奶皇芝士撻等，另有以優惠價發售的每件十元的法式羊架和十元一瓶的冬蟲夏草等，展期內每日更將限量免費派發十份熱狗包。



在維園舉行的工展會於即日起至三十日推出壓軸優惠，特價售賣澳洲紅燒鮑魚、韓國十穀飲和德國製造多用途剪刀等產品。



除了盡情購物，市民可到主題樂感受濃厚節日氣氛。海洋公園日前開幕的「聖誕全城ho ho ho」，重頭戲包括由國際知名魔術大師主持的「超時空魔幻匯演」，每日演出四至五場，樂園今年亦新增表演「企鵝粉絲過聖誕」，一隊企鵝造型的演員會在園內出巡、跳舞。



迪士尼每晚聖誕表演



香港迪士尼樂園每晚會在美國小鎮大街為高十八米的聖誕樹舉行亮燈禮，由歌詠團現場演繹聖誕樂曲，連同漫天飄雪，洋溢冬日氣氛。而樂園卡通人物高飛更會化身聖誕老人，坐鎮園區內的聖誕郵政局，遊客可透過園內郵筒向親友寄出寫上聖誕祝福的明信片。



日前開幕的友邦歐陸嘉年華於即日起至二十八日，每日下午兩時及晚上七時將舉行聖誕老人巡遊，並於除夕（三十一日）舉行綜藝表演包括Hip Hop街舞、武術表演等，嘉年華於今日及除夕將延長開放時間至翌日凌晨一時。







