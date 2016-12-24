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﻿林鄭重申上京非為參選探路

2016-12-24 列印
■曾俊華昨在fb上載多張到訪深水埗的照片。
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　　政務司司長林鄭月娥出訪北京，令人關注她會否與京官談及下屆特首選舉。她昨日重申，無論在公在私都不談及選舉事宜，強調此行不會「探路、見工或面試」。

　　林鄭月娥表示，今次不論在公在私都不會與京官談及參選，在官方行程完結後留京兩天，陪伴於當地工作的兒子過聖誕，她形容傳媒在敏感時刻有猜測屬正常，但強調自己此行不是「探路、見工或面試」。

　　她說，早前已說過「不得不重新考慮參選」，現階段仍處於這個「心理狀態」，明言現要處理好手頭上工作，包括準備下月的《施政報告》。另外，辭去財政司司長一職十三日仍未獲中央批准的曾俊華，昨天上載多張到訪深水埗的照片。
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