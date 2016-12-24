 Advertisement
  • 2016年12月24日 星期六
  • 19º
  • 78%
熱門： 香港人專屬字型禁室培慾包山王盲亨孕婦產後死亡

日報新聞 > 港聞

﻿「丁滿」搬進動植物公園

2016-12-24 列印
Previous Next

　　香港動植物公園近日迎來兩位新成員，就是活躍於迪士尼動畫《獅子王》中的狐獴「丁滿」。兩隻分別為四歲及五歲雌性的狐獴，首次於香港與市民見面，公園更特意為兩隻新來賓新設了「狐獴之家」。

　　狐獴一般生活在乾旱空曠的平原上，身體修長，長有銀棕色軟毛的牠們屬群居動物，當牠們有成員出外覓食時，部份會留守洞穴充當「哨兵」，以防危險。放哨時，牠們會以後腿站立，一旦發現危險，「哨兵」會發出尖叫，提醒同伴躲進地洞或找掩護。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd