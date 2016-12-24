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﻿「八十後」澳籍華人 遊港放煙花求婚

2016-12-24 列印
■蔡先生豪花十五萬元在大埔白鷺湖互動中心，以五十呎高空煙火及二十名舞者向女方求婚。
■蔡先生成功抱得美人歸。
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　　相信每位女士都希望能夠擁有一個浪漫又難忘的求婚。一名「八十後」澳洲籍華人，豪花十五萬元僱用求婚策劃，昨晚在大埔白鷺湖互動中心，以五十呎高空煙火及二十名舞者向女方求婚，成功抱得美人歸。

　　締造求婚驚喜的蔡先生從事金融業，與同屬「八十後」女朋友Cherie在澳門邂逅，拍拖九年，年前一同移居澳洲，兩人最近來港旅遊。蔡先生透露，選擇香港作為求婚地點，皆因「害羞」，怕過程中遇到熟人，活動籌備四個月，斥資十五萬元，用於聘請二十名舞蹈員進行約三分鐘的舞蹈，及四次的高空煙火。

　　蔡先生指，一直愛瀏覽社交媒體，無意中發現求婚統籌，最終達到預期，娶得美人歸，「用咗十五萬，換來太太無價嘅回憶，係值得嘅！」；Cherie亦表示，驚喜及意想不到。二人預計婚禮將於一年後舉行。
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