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﻿西隧欖隧元旦起加價近一成

2016-12-24 列印
　　西隧及大欖隧道元旦起加價，加幅接近一成。西隧方面，私家車收費由六十元增至六十五元，的士則由五十五元加至六十元，加幅逾百分之八；輕型貨車亦由七十元加至七十五元，電單車收費維持不變。大欖隧道亦加價，私家車及的士加幅達一成，由四十元增至四十四元，輕型貨車則由四十一元加至四十五元。
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