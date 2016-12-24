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﻿六歲男童染甲流危殆

2016-12-24 列印
　　冬季流感高峰期將至，一名六歲男童感染甲型流感（H3）後，引發急性壞死腦炎，目前在屯門醫院兒童深切治療部，情況危殆。

　　據悉，該名六歲男童未接種流感疫苗，過往健康良好，潛伏期內沒有外遊，家居接觸者至今沒有出現病徵。香港醫學會會長蔡堅表示，因甲型流感而引起急性腦炎的情況罕見，而且風險極大，明年一月至三月為冬季流感高峰期，預期將維持一段較長時間，呼籲幼童應盡快接種疫苗，降低感染風險。
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