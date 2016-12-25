﻿嘉年華 購物節人頭湧湧 聖誕市道旺港人喜洋洋

聖誕佳節不少港人出外旅遊，但選擇留港感受節日氣氛亦有不少好去處。昨日平安夜適逢周六，吸引更多市民外出歡度佳節，尖沙嘴海傍、中環蘭桂坊愈夜愈熱鬧；除娛樂消遣，各區亦有教徒在璀璨聖誕燈飾下伴隨團體頌歌報佳音，喜慶氣氛熾熱，而本港商家亦各出其謀，盼藉佳節刺激商機包括嘉年華及「白色聖誕」等主題活動，有飲食業人士冀生意額增，另外港鐵為方便市民外出慶祝節日，大部份路線更通宵服務。



昨平安夜入黑後，市面上開始人頭湧湧，市民紛紛到餐廳享用聖誕大餐，惟飲食業人士聖誕營業額預期不一，在蘭桂坊有內地遊客大讚香港聖誕節氣氛濃厚，餐廳負責人表示對生意感樂觀，入夜後人流增加盼可刺激消費，形容聖誕正日預訂已近爆滿，用餐價位則與去年相約。但香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，內地訪港旅客數字下跌，加上港人消費態度相對較審慎，今年飲食業聖誕生意額或會下跌。



市民湧尖沙嘴賞燈飾



維多利亞港兩岸璀璨聖誕燈飾早已亮起，入夜後尖沙嘴逐步實施封路安排，警方亦派員維持秩序，飯後大批市民悉心打扮，陸續到尖東海傍欣賞燈飾，四周更有不同團體報佳音，旅發局亦在中環皇后廣場設十五米高巨型聖誕樹，吸引市民拍照爭相留念；至於尖沙嘴文化中心露天廣場至本周三，每晚都會上演聖誕版「閃耀維港」立體光雕匯演；而不同商場推出特色主題，包括「人造飄雪」、幻燈匯演、馬戲團表演等，期望吸引人流。



另外，「香港冬季購物節」及「香港冬日美食節」昨日起一連四日及五日於灣仔會展舉行，昨早已有數十名市民在會場外等候入場搶購心頭好，「香港冬季購物節」較去年新增近八百家參展商，升幅達一成半，當中更新開「冬季玩具博覽」展區，加入電玩和益智遊戲攤位，以及雜耍表演等，而「香港冬日美食節」續推出「一元食品」如即食鮑魚及印度拉絲雪燕等，展商普遍對銷路抱信心，更有人期望生意額較上年有雙位數增長。