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﻿今年首十月 檢逾500公斤可卡因

2016-12-25 列印
　　聖誕及新年假期間，不少市民到娛樂場所慶祝佳節，為免不法之徒趁機偷運品入境傾銷，警方聯同海關在各口岸加強巡邏，而今年首十個月，警方及海關合共搗破逾四千宗毒品案，拘捕近四千人，當中超過四百人是未滿二十一歲的青少年，檢獲可卡因數量亦較去年同期飆升逾一倍，達五百多公斤。

　　今年首十個月，警方及海關檢獲多種毒品數量均大幅增長，其中可卡因達五百三十六公斤，較去年同期飆升近一點一倍；大麻二百二十四公斤，亦增加逾一點一倍；冰毒三百四十八公斤，升百分之五；海洛英升一點二倍，檢七十七公斤。海關檢獲俗稱「浴鹽」的新與毒品「合成卡西酮」數量，亦微升至一百零五公斤。

　　其間，兩個執法部門合共搗破四千零四十五宗毒品案，拘捕三千九百四十九人，當中超過四百人未滿二十一歲。而警方接獲校園毒品案舉報有五宗，包括嚴重及輕微毒品案，較去年同期微跌一宗，五名涉案學生被捕。
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