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﻿梁振英：政府十分重視青年發展

2016-12-25 列印
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　　行政長官梁振英昨日以童軍總領袖身份出席一項童軍活動開幕禮（見圖），他致辭時強調，政府十分重視青年發展，並形容制服團體是政府青年發展工作的緊密合作夥伴。他稱，制服團體為青年人提供課堂以外訓練活動；要培育年輕人全面發展，除課堂知識外，亦要培養其責任感、團體精神、獨立品格，使年輕人成為有視野、有創意、願意領導和肯承擔的領袖。梁振英表示，政府十分支持制服團體工作，單是二○一四至一五年度，給予制服團體恒常資助已交上個個年度增加一倍。
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