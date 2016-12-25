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﻿漁護署研規管古董象牙買賣

2016-12-25 列印
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　　行政長官會同行政會議日前已通過逐步淘汰本地象牙貿易建議，將於五年內全面禁止象牙貿易，只有古董象牙可獲豁免。漁農自然護理署署長梁肇輝昨表示，當局正考慮規管出入口或買賣古董象牙，商人進行古董象牙交易時，或需向當局申請許可證及提供證明。他指，政府二十六年前規管象牙貿易時，已容許業界銷售存貨，惟大部份持有象牙的商人及商店銷售情況並不活躍；而實施全面禁止象牙貿易時，當局亦給予五年過渡期讓業處理象牙和轉型，故當局並無理據向業界賠償。
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