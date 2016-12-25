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﻿警搗毒窟拘三男女

2016-12-25 列印
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　　深水埗警區特別職務隊人員早前接獲線報，表示黑幫份子利用深水埗通州街一單位從事販毒活動，遂展開調查。前晚約八時，警方展開代號「征服者」行動，派出大批警員在大廈附近埋伏，未幾三十五歲姓鍾目標男子出現，警員立即截停搜查，在其身上搜出八點六克懷疑海洛英、五十粒懷疑藍精靈，當場將他拘捕並押返樓上單位搜屋，再起出十七點二克懷疑海洛英、一百五十粒懷疑藍精靈、二點三克懷疑冰毒、一批可疑白色粉末及三柄利刀，屋內一對分別五十二歲姓伍及三十五歲姓吳男女涉嫌有關，同被捕帶署。警方相信檢獲毒品主要供應區內癮君子，正追查幕後主腦及毒品來源。
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