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﻿遭斬腳筋男稱代友買樓

2016-12-25 列印
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　　港鐵上水站行人天橋前日發生四百萬元搶劫傷人案，被斬斷腳筋的三十九歲姓戚男傷者完成初步手術，昨日仍在北區醫院骨科病房留醫。他表示，術後左腳踭仍感到痛楚，未知能否康復，且擔心將來或變成傷殘。戚男批評本港治安惡劣，並聲稱被劫四百萬港元，是替朋友帶來本港買樓之用，卻不肯透露自己職業。大埔警區重案組正調查案件，並追緝四名涉案南亞裔悍匪。
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